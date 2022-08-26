الأحساء 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسنجحَ نادي الاتحاد - مساء اليوم- بتحقيق الفوز على حساب مضيفه العدالة، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري "روشن" السعودي.وجاءت أهداف الاتحاد عن طريق مدافعه أحمد شراحيلي في الدقيقة 15، ثم أضاف زميله المهاجم هارون كامارا ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 90، قبل أن يسجل رفيقه المدافع حمدان الشمراني الهدف الثالث في الدقيقة 90+5، ليصبح فريقهم بهذه النتيجة على رأس قائمة الأعلى تهديفياً ضمن المباريات التي أقيمت في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وفي انتظار ما تسفر عنه المواجهة الأخيرة هذا اليوم بين الشباب والباطن، بجانب مواجهات الغد التي ستختتم بها أولى جولات المسابقة.// انتهى //22:11ت م0081