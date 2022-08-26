حائل 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بحائل اليوم فعاليات جادة الفنان الراحل يوسف الشغدلي المقامة في منتزه أجا بارك ضمن فعاليات بيت حائل بإشراف من إمارة منطقة حائل،وشارك أكثرُ من 80 فنانًا وفنانةً في المعرض والمرسم الحرّ في هذه الجادة، وتم إنتاج أكثر من 100 عمل فني لفناني وفنانات حائل.وأبرز جناح الفنان يوسف الشغدلي العديد من أعماله التشكيلية والفوتوغرافية "،وقدَّم ملمحاً لأبرز محطاته العملية والفنية.وزار المهرجان أكثر من عشرين ألف زائر، وأقام أبناء الفنان الشغدلي حفلاً تكريمياً لجميع المشاركين في نجاح الجادة والمعارض المصاحبة لها.// انتهى //22:30ت م0085