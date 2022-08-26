نجران 28 محرم 1444هـ الموافق 26 أغسطس 2022م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات اليوم، مبادرة "عُدنا بشغف"، برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد عقالا.وتأتي المبادرة بالتزامن مع استعدادات الإدارة للعام الدراسي 1444هـ، لتفعيل الأدوار التربوية والإرشادية وتنفيذ برامج تهيئة إرشادية استباقية للطلاب وأولياء الأمور، وذلك قبل بداية العام الدراسي.وتضمَّنت المبادرة عدداً من الفعاليات منها لقاء تربوي للموجهين والموجهات الطلابيين على مسرح الإدارة، وندوة "الكشف عن حالات سوء التوافق المدرسي وكيفية التعامل معها" بالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية، و"المهرجان الإرشادي الترفيهي" بأحد المجمعات التجارية بالمنطقة، إضافةً إلى إقامة معرض يحتوي على نشرات ولوحات تعريفية وإرشادية لتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية التي قد تظهر خلال الأسبوع الأول من الدراسة، والتثقيف بخصائص النمو للمرحلة العمرية من 6-9 سنوات، إلى جانب إقامة عروض ومسابقات تربوية للأطفال عن طريق استضافة فرق متخصصة وتقديم جوائز للمشاركين، والمسابقة الإرشادية الأسرية، وتفعيل برامج التواصل الاجتماعي بالتعاون مع إدارة الإعلام والاتصال وإدارة العلاقات العامة للتعريف بفعاليات المبادرة.//انتهى//22:31ت م0086