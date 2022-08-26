الدمام 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساستطاعَ نادي الطائي تسجيلَ رقم جديد له في مسابقة الدوري السعودي، إذ حقَّق فوزاً في المباراة التي جمعته الليلة بمضيفه الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بنتيجة 2- 1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري "روشن" السعودي، موسم 2023، إذْ إن الفريق الرمادي طالما لازمته عقدة البدايات السلبية، حيث لم يستطع لاعبوه تاريخياً تسجيل أي هدف في أولى جولات هذه المسابقة.وافتتح الطائي أهداف اللقاء عند الدقيقة 6 عن طريق لاعبه غي مبينزا، قبل أن يعادل محمد الكويكبي النتيجة لصالح الاتفاق في الدقيقة 22، إلا أن الطائي ظهر مصمماً على خطف نقاط المباراة في الدقيقة 65، عندما نجح لاعبه محمد القنيعان بتسجيل الهدف الثاني، معلناً افتتاح نادي الطائي مشواره بالمسابقة بفوز مهم على الاتفاق الذي تتطلع جماهيره للمنافسة هذا الموسم بصورة أفضل من الموسم الفائت الذي سلم فيه من خطر الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى.// انتهى //22:37ت م0087