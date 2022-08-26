الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسبدأت مساء اليوم ثاني ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي على مدى 10 أيام، ويستمران حتى 3 سبتمبر المقبل، حيث شهدت الليلة بيع صقر واحد بمبلغ 45 ألف ريال،وهو من نوع فرخ جير بيور من مزرعة Falcon UK.ويستضيف المزاد في نسخته الثانية أكثر من 40 مزرعةَ إنتاج رائدةً من أكثر من 17 دولةً من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.ويوفر المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد من خلال القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى//22:49ت م0088