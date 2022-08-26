بغداد 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم تدمير وكرً تابع لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من وادي أبو موقانير شمالي منطقة جباب.وأفادت الخلية في بيان صحفي أنه -وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة- نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين استهدفت خلالهما وكرًا مهما لعناصر داعش الإرهابي، مبينة أن هاتين الضربتين أسفرتا عن تدمير الوكر المستهدف وقتل من بداخله من عناصر إرهابية.// انتهى //22:51ت م0089