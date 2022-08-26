سياسي / الأمن العراقي يدمر وكرًا تابعًا لتنظيم داعش
الجمعة 1444/1/28 هـ الموافق 2022/08/26 م واس
بغداد 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واس
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم تدمير وكرً تابع لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من وادي أبو موقانير شمالي منطقة جباب.
وأفادت الخلية في بيان صحفي أنه -وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة- نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين استهدفت خلالهما وكرًا مهما لعناصر داعش الإرهابي، مبينة أن هاتين الضربتين أسفرتا عن تدمير الوكر المستهدف وقتل من بداخله من عناصر إرهابية.
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