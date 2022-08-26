الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستتواصل في مختلف مدن ومناطق المملكة مرحلة تجارب الاداء التي انطلقت يوم 15 أغسطس وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، استعداداً لدورة الألعاب السعودية، التي تعدُّ أكبرَ حدث رياضي وطني في المملكة، وتستضيفها العـاصمة الرياض، خلال المدة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثـر من 6000 رياضي يمثلون 200 نادٍ يتنافسون في 45 رياضةً أولمبيةً.وانطلقت اليوم الجمعة 26 أغسطس، تجارب الأداء لمنافسات التسلق التي تقام على مدار يومين في جدة، ومسابقات الكارتنج للرجال والسيدات في الرياض، إلى جانب تصفيات المصارعة في المنطقة الشرقية وكذلك في مكة المكرمة، على أن تنطلق تجارب الأداء بالرياض يوم الأحد المقبل، ومنافسات الإسكواش على مدار يومين في الرياض، وألعاب القوى في مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف لفئتي الرجال والسيدات يومي 26 و27 أغسطس، ومنافسات التسلق القيادي في جدة يومي 26 و27 أغسطس.وتواصلت تجارب الأداء لمنافسات البلياردو في الرياض وجدة والدمام حيث ستختتمُ يوم 27 أغسطس، ومنافسات البولينج في الرياض تختتمُ يوم 27 أغسطس، ومنافسات رفع الأثقال في الرياضالتي تختتمُ يوم 28 أغسطس، فيما ستنطلق منافسات الدراجات في جازان يوم 27 أغسطس.وعلى مدار الأيام الماضية، اختتمت منافسات تجارب الأداء لمنافسات التزلج اللوحي، ومنافسات الريشة الطائرة في الرياض، ومنافسات ألعاب القوى التي أقيمت في مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف للرجال والسيدات، ومنافسات رفع الأثقال في الرياض، ومنافسات الشطرنج في حائل وأبها ومكة المكرمة .ومن المقرر أن تنطلق منافسات تجارب الأداء لرياضة السهام يوم 30 أغسطس الجاري، ومنافسات التجديف يوم 1 سبتمبر المقبل، وتصفيات البادل والتايكوندو خلال المدة من 1-3 سبتمبر، ومنافسات السباق الثلاثي يوم 3 سبتمبر في جدة والرياض والخبر ، ومنافسات كرة الطاولة يوم 4 سبتمبر في الدمام و5 سبتمبر في الرياض و6 سبتمبر في جدة، كما تنطلق تجارب الأداء للبلوت يوم 5 سبتمبر، وتصفيات التنس يوم 6 سبتمبر، كما ستقام منافسات ألعاب القوى في الرياض يومي 2 و3 سبتمبر.وأسفرت منافسات تجارب الأداء حتى الآن عن تأهل 33 لاعباً ولاعبةً إلى المنافسات النهائية للنسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية في منافسات الشطرنج، كما حجز 23 لاعباً بطاقة التأهل لمنافسات البطولة في رياضة الجمباز على أن يتبقى مقعد واحد يتم ترشيحه من قبل اللجنة المنظمة.وكانت المرحلة الأولى للدورة قد انطلقت عبر تسجيل الرياضيين في الرياضات التي يتخللها تجارب الأداء وهي 23 رياضةً: الرياضات الإلكترونية، البادل، التايكوندو، التجديف "صالات"، التنس، الدراجات "سباق الطرق"، البولينج، السباق الثلاثي، الكارتينج، رفع الأثقال، المصـارعة، السهام، الريشة الطائرة، التزلج اللوحي، الملاكمة التايلندية، كرة الطاولة، البلياردو، الشطرنج، الإسكواش، البلوت، الملاحة الشراعية، التسلق، وألعاب القـوى.يذكر أن دورة الألعاب السعودية تهدف إلى رفع مستوى قدرات المملكة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبشكل يواكب الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطـاع الرياضي من قبل القيـادة الرشيـدة، وتسعى الدورة إلى زيادة شعبية الألعاب المختلفة في المملكة وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات، إذ تم تخصيص جوائز مالية ضخمة، حيث يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، كما تستهدف الدورة زيادة عدد ممارسي الرياضة في المملكة، واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية، حيث ترتبط دورة الألعاب السعودية ببرنامج رياضي النخبة، الذي يهدف إلى اكتشاف أبطال رياضيين عبر كشافي البرنامج الذين سيتابعون مجريات الدورة لاختيار أبطال المستقبل ورعايتهم ليصبحوا أبطالًا أولمبيين.// انتهى //22:51ت م0091