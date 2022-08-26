الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساستهل نادي الشباب مشواره في مسابقة دوري "روشن" السعودي بالفوز بثلاثية على ضيفه الباطن في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.وسجل للشباب أهدافه كلٌ من محترفه آرون ببندزا في الدقيقة 22، ثم كارلوس جونيور بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 48، قبل أن يضيف سانتا مينا ثالث الأهداف في الدقيقة 75.هذه النتيجة الإيجابية للشباب ستمنحه دفعه قوية للاستمرار نحو المقدمة مع الاتحاد الذي حقق الفوز في وقتٍ سابق اليوم بذات النتيجة على العدالة، فيما ينتظران ما تسفر عنه نتائج لقاءات الغد، التي سيستضيف فيها النصر الوحدة، ويستقبل الفتح التعاون في الأحساء، والرائد في ضيافة أبها في المحالة.// انتهى //23:04ت م0093