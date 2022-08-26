كاتماندو 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية سعد بن ناصر أبو حيمد، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا لدى الجمهورية النيبالية، لفخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري، وذلك خلال استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو.ونقل السفير أبوحيمد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لفخامتها ولحكومة وشعب نيبال الصديق.وجرى خلال مراسم التسليم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.// انتهى //23:28ت م0096