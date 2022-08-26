نيويورك 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1008.38 نقطة إلى 3.03% ليغلق عند 32283.40 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 141.46 نقطة إلى 3.37% ليغلق عند 4057.66 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 497.56 نقطة إلى 3.94% ليغلق عند 12141.71 نقطة.// انتهى //23:43ت م0099