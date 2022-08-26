تونس 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا الذي يزور تونس في إطار المشاركة في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا.واستعرض الرئيس التونسي عددا من المشاريع الممكن تمويلها من البنك.من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية استعداد المؤسسة لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس، مستعرضًا جملة من آليات التمويل والدعم التي يوفرها البنك.// انتهى //23:55ت م0100