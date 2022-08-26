الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسنظّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم المسرحية الاستعراضية "قيس وليلى"، التي تحكي قصتهما الشهيرة بقالب معاصر، وذلك على مسرح القاعة الزرقاء بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض.وحاكت المسرحية القصة بروح المجتمع الحديث والعلاقة التي جمعتهما بالعصر الرقمي ومدى تأثير منصات التواصل الاجتماعي عليهما من خلال نقل الشائعات التي تكوّن أحداثاً ومشاهد عديدة في قالب معاصر وكوميدي وتجربة فنية ثرية.وتأتي مسرحية "قيس وليلى" التي يستمر عرضها على مدى 9 أيام متواصلة، امتداداً للفعاليات والعروض الحية التي تشرف على تنظيمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، بهدف نشر الوعي حول الإرث الثقافي المحلي، وبناء ألوان إبداعية جديدة تجمع ما بين الموسيقى والفنون الأدائية بمختلف أشكالها، وما يرتبط بذلك من تمكين المواهب المحلية الشابة، وابتكار محتوى محلي وفق أعلى مستويات الجودة.// انتهى //00:00ت م0001