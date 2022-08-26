الطائف 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأقام نادي سباقات الخيل أمس حفله الـ 28 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي:الجواد "الجماني" لعبدالله علي المطيري،الجواد" عريمان" لحمود محمد البقعاوي، الجواد" محروت" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الفرس" ثائرة" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الجواد" لزاز العلي" لأبناء عبدالرحمن صالح آل إبراهيم، الجواد "بن رمثان" لسلطان عبدالرحمن العماج، والجواد "سي سكيمر" لإسطبل النمر، الجواد" بن يور هوبس" لأبناء فيحان بن فيصل المنديل.و يستضيف ميدان الملك خالد اليوم الحفل الـ 30 المتضمن ثمانية أشواط من أبرزها شوط تحدي نادي سباقات الخيل الذي يتوقع أن يحظى بتنافس مثير بين الخيل المشاركة.// انتهى//00:06ت م0004