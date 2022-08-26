جيزان 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسعُقد بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، الاجتماع التحضيري الثالث لملتقى التمكين والتوظيف بالمنطقة المزمع إقامته الشهر القادم ، وذلك برئاسة مدير الفرع المهندس أحمد القنفذي وحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية فوزية باصهي وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بالمنطقة .وتم خلال الاجتماع تبادل الأفكار والمقترحات، وتقديم عرض مرئي شامل للتعريف بالملتقى، وأهدافه، وموعد إقامته، والفعاليات المصاحبة له، والفرص الوظيفية المتوقع طرحها خلاله، والجهات المشاركة والداعمة.مما يذكر أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة العمل، وتمكين وتأهيل وتوظيف الأسر الضمانية تحديدا والأيدي الوطنية على وجه العموم من خلال حزمه من الممكنات التي تقدمها منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرع الوزارة وصندوق الموارد البشرية "هدف" وبنك التنمية بمنطقة جازان، لتطوير قدراتهم وتجويد مهاراتهم عبر عدد من البرامج التدريبية وورش العمل التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع أعمال الملتقى، وتوفير فرص عمل لهم في منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع غير الربحي بالمنطقة.//انتهى//00:17ت م0005