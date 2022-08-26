الطائف 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واساستهل ملتقى الأدباء بالطائف يومه الأول بأربع جلسات حوارية ناقشت العديد من القضايا الأدبية، حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى دور القطاع غير الربحي في التمكين الثقافي، وماهي القيود التي تحد من نمو القطاع وكيف يحافظ المجتمع على تنفيذ المشاريع الثقافية و العلاقة التكاملية بين القطاعات، كما ناقشت الجلسة الثانية بعنوان "الأدب السعودي والآخر" تعزيز مكانة الأديب السعودي إقليميا ودوليا ومواجهة التحديات التي تعيق انتشاره والإسهام في وصوله إلى المحافل الدولية.وتناولت الجلسة الثالثة بعنوان "قراءة في راهن الشعر السعودي" واقع الشعر وحضوره عند الآخر، فيما تطرقت الجلسة الرابعة بعنوان "الأدب والمجتمع" إلى تجربة الأديب السعودي مع المقاهي الثقافية واستعراض تجاربهم ومساهماتهم في المجتمع.وأوضح رئيس النادي الأدبي بالطائف عطالله الجعيد، أن انطلاق الملتقى في عاصمة الشعر العربي الطائف بتنظيم أكاديمية الشعر العربي وهيئة الأدب، يمثل التطلعات لتحقيق الآراء والأفكار التي طرحت في الملتقى السابق في أبها، التي سيضاف إليها مقترحات أخرى من المثقفين الذين سيحضرون وسيشاركون في هذا الملتقى، مبيناً بأن اختيار الطائف لإقامة الملتقى باعتبارها عاصمة الشعر العربي لهذا العام تأكيدًا لمكانة الطائف الثقافية.من جانبه، تحدث الإعلامي والمهتم بالشأن الثقافي الدكتور إبراهيم التركي، أن الملتقى هو جهد تكاملي استطاع رسم لوحة علمية إبداعية عبر جلساتٍ وحواراتٍ تركزت على الأدب السعودي؛ شعره وروايته وترجمته ونقده ونشره، وكانت أوراق المقدمة ثريةً، متأملًا أن تنفذ معظم التوصيات التي طرحت من خلال الملتقى.// انتهى //00:41ت م0007