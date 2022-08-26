رام الله 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمالي محافظة الخليل بالضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في منطقة عصيدة، حيث عمد جنود الاحتلال لإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة اثنين بالرصاص الحي، مضيفةً أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الرئيسة المقامة على مدخل البلدة.وفي بلدة في بيت دجن شرقي محافظة نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان.وبناءً على إفادة الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، بأن 18 فلسطينيًا أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في وقت اندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيتا جنوبي المحافظة.تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال صعّدت، على مدى الأشهر الأخيرة، عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد العشرات، واعتقال المئات، بين رجال ونساء وأطفال.// انتهى //00:42ت م0008