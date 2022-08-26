عام / وزارة الخارجية تعرب عن تضامن المملكة مع باكستان في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول
السبت 1444/1/29 هـ الموافق 2022/08/27 م واس
الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس
أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الشقيقة، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول التي خلفت وفيات ومصابين ومفقودين.
وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولحكومة باكستان جراء هذا المصاب الأليم، راجية النجاة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين.
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