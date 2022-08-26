الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الشقيقة، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول التي خلفت وفيات ومصابين ومفقودين.وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولحكومة باكستان جراء هذا المصاب الأليم، راجية النجاة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //01:06ت م0010