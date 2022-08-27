القاهرة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسفاز فريق الجونة على ضيفه فيوتشر بنتيجة ٢-١ في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ٣٣ وقبل الأخيرة للدوري المصري لكرة القدم.الفوز رفع رصيد الجونة إلى ٣٣ نقطة في المركز السادس عشر بجدول الدوري ليبقي على آماله في البقاء وعدم الهبوط، فيما توقف رصيد فيوتشر عند ٥٣ نقطة في المركز الخامس.ونجح المقاولون العرب في تحقيق انتصار ثمين على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف على أستاد الإسكندرية ليرفع رصيده إلى ٣٥ نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند ٣٧ نقطة في المركز الثاني عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها حقق فريق سموحة فوزًا ثمينًا على مضيفه مصر للمقاصة بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير، وتأكد هبوطه للدرجة الثانية.كما فاز فريق بيراميدز على نظيره سيراميكا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على أستاد المقاولون العرب، ليحتل المركز الثانى في ترتيب جدول الدوري برصيد 71 نقطة بينما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر في جدول الدوري.وفي مباراة أخرى تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على أستاد برج العرب، ليرتفع رصيد الزمالك "بطل الدورى" للنقطة 77 نقطة بينما احتل المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة .مما يذكر أن الزمالك حسم تتويجه بالدوري الممتاز للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي منذ الجولة الماضية.// انتهى //01:37ت م0012