الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسانطلقت أمس الجمعة، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.ففي المجموعة الثانية وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب ليبيا الفوز بنتيجة 2-1 أمام نظيره منتخب عُمان، سجل هدفي منتخب ليبيا كل من عبدالمؤمن المبروك ومروان الزقزوقي، بينما جاء هدف منتخب عُمان عن طريق الحارث المشياخي، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 في المجموعة ذاتها وعلى ملعب السيق، نتيجة مباراة منتخبي اليمن وتونس، حيث سجل هدف اليمن اللاعب محمد جابر، بينما جاء هدف تونس بواسطة اللاعب عبدالرحمن العرقي.وبتلك النتائج، يحتل منتخب اليمن صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بالتساوي مع منتخب ليبيا، بينما يأتي منتخب تونس ثالث برصيد نقطتين، ثم المنتخب العماني بدون نقاط.كما حقق منتخب الجزائر في المجموعة الأولى الفوز بهدفين دون رد على منتخب السودان، سجلهما يونس بداني وزياد محمد، وذلك على ملعب السيق، فيما حسم على ملعب مستغانم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي فلسطين والإمارات بالمجموعة ذاتها، لتتصدر الجزائر المجموعة بـ 6 نقاط، يليها منتخب السودان بـ3 نقاط، ثم الإمارات وفلسطين بنقطة لكل منهما.وتستكمل اليوم، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة، ففي المجموعة الرابعة يلتقي منتخب السعودية مع منتخب سوريا على ملعب مستغانم، بينما يلعب منتخب لبنان مع نظيره منتخب مصر على ملعب السيق، وذلك في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، يليه منتخبا سوريا ولبنان بنقطة لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون رصيد حتى الآن.وأسفرت الجولة الأولى عن فوز منتخب مصر على منتخب السعودية بثلاثية دون رد، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي سوريا ولبنان، فيما يلتقي بالمجموعة الثالثة منتخب العراق مع منتخب جزر القمر على ملعب مستغانم، بينما يلعب منتخب موريتانيا مع نظيره المنتخب المغربي في استاد السيق.ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب العراق، يليهما منتخبا موريتانيا والمغرب بدون رصيد، حيث شهدت الجولة الأولى فوز منتخب العراق أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-1، بينما فاز منتخب جزر القمر على منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2، فيما تقرر أن تختتم مباريات دور المجموعات على مدار يومي 29 و30 أغسطس الحالي، بينما تقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 1 و2 سبتمبر المقبل.// انتهى //02:17ت م0015