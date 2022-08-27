تونس 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، كلا على حدة أمس، برئيس جمهورية سيشل وفال رامكالاون، ورئيس جمهورية غينيا بيساو إيمارو سيسوكو إيمبالو، ورئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، الذين يترأسون وفود بلادهم للمشاركة في أعمال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد8" والتي تبدأ أعمالها في تونس العاصمة غدا.وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية التي تجمع بين تونس وكلا من جمهورية سيشل وغينيا بيساو وتنزانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.// انتهى //05:46ت م0020