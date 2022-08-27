المدينة المنورة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ممثلا في القسم النسائي غدا برنامج تأهيل معلمات القرآن الكريم الذي يُعنى بإعداد معلمات القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا مع تمكينهم من مواجهة المشكلات أثناء إدارة الحلقات القرآنية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التربوية والعلمية اللازمة.ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة 8 أشهر إلى نشر للدراسات القرآنية في أنحاء العالم الإسلامي وتوفير كوادر تعليمية متخصصة لسد احتياج هذه الفئة والعناية بإعداد معلمات القرآن الكريم وتطوير أداءهم ، مشتملا على مواد دراسية في تصحيح التلاوة للقرآن الكريم كاملا وحفظ ومراجعة 5 أجزاء من سورة العنكبوت إلى الناس، بالإضافة إلى قواعد التجويد وطرق التدريس وتقنيات التعلم الحديث .ودعا القسم النسائي بالوقف الراغبات في التسجيل في البرنامج ممن تنطبق عليهن شروط القبول في تقديم المؤهل الدراسي ( ثانوي فما فوق ) وأن تكون حاصلة على شهادة حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم من سورة العنكبوت إلى الناس والمعرفة العامة بقواعد التجويد واجتياز المقابلة الشخصية .// انتهى //06:53ت م0022