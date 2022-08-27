سيئول 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 95604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و898 ألفا و523، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأعلنت الوكالة أيضا تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و499 حالة.// انتهى //07:01ت م0023