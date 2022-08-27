المدينة المنورة 29 محرم 1444هـ الموافق 27 أغسطس 2022م واساختتمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع اللقاء الحواري الذي نظمته بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة تحت عنوان " الفرص والتحديات في رحلة رائد الأعمال " وذلك ضمن مشروع ملهمون لنشر ثقافة العمل الحر.واستعرض اللقاء الذي عُقد بمقر غرفة المدينة بحضور 28 شابا وفتاة من رواد الأعمال والمهتمين بمجال ريادة الأعمال، أهم التحديات والفرص في مجتمع رواد الأعمال وتجربة العمل في قطاع الأغذية إلى جانب القيم والأهداف المستقبلية في مجال ريادة الأعمال والاستثمار وأهمية المعرفة في مجال العمل الاستثماري في عدة مجالات منها المحاسبة والتخطيط والتسويق، وأهمية الاهتمام بنوعية المنتجات والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى كسب ثقة العملاء واستقطابهم للترويج للمنتجات وتحقيق الاستدامة.// انتهى //07:09ت م0024