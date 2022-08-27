مكة المكرمة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأقامت الوكالة المساعدة للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية أمس اللقاء الختامي للبرنامج الصيفي لحلقات المسجد الحرام الإثرائية الذي استهدف قاصدات البيت الحرام بمشاركة فاعلة من إدارة المصاحف.وأفادت مديرة إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مريم بنت آدم زبير أن البرنامج الصيفي لحلقات المسجد الحرام الإثرائية ضم (1199) طالبة من مختلف الجنسيات لحفظ كتاب الله في أطهر بقاع الأرض، من خلال مسارات مختلفة تتناسب مع قدراتهن، بمشاركة 28 معلمة و 5 مشرفات متمكنات في ثلاث فترات مختلفة خلال اليوم بمعدل ثلاث ساعات ونصف في كل فترة.وبينت أن أعمار المشاركات تباينت ما بين 4 سنوات إلى 62 سنة. وأوضحت أن عدد الحلقات المنعقدة خلال البرنامج (30) حلقة يوميًا على (3) فترات بمدة زمنية تقدر بشهر وأسبوع.// انتهى //07:15ت م0025