إسلام آباد 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الشقيقة، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول التي خلّفت وفيات ومصابين ومفقودين.وسلطت الضوء على تطورات الفيضانات في باكستان حيث انهارت العديد من المباني والفنادق في منطقة وادي سوات جراء السيول الجارفة، فيما انقطع إقليم بلوشستان عن شبكة الطرق وسكك الحديد والاتصالات بسبب الفيضانات العارمة والتي غمرت أيضاً مناطق واسعة في إقليم السند.وأخبرت عن إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن منحة مالية عاجلة لتكثيف جهود الإغاثة ومساعدة المنكوبين من السيول والفيضانات.في الشأن الاقتصادي تطرقت إلى ارتفاع معدل التضخم في باكستان إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي، متأثراً بالظروف الاقتصادية العالمية.وتناولت صحف السبت متفرقات، منها دعوة الصين للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعّالة لإعادة تسوية القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، وارتفاع ضحايا "كوفيد ـ 19" حول العالم إلى أكثر من مليون منذ بداية العام الجاري.// انتهى //07:23ت م0026