رفحاء 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستشهد أسواق المكتبات والقرطاسيات ومحلات بيع الملابس المدرسية بمحافظة رفحاء انتعاشًا ملحوظاً، مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ, حيث تستعد الأسر هذه الأيام بتجهيز أبنائها الطلبة، وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي، بجميع تفاصيله من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية .ورصدت"واس" في جولة ميدانية مستويات الإقبال على شراء القرطاسية ومستلزمات الدراسة بشكل ملحوظ، وسط وفرة في المستلزمات المدرسية والجامعية المتعددة، وتنوع المعروضات وتناسبها مع متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات، في ظل تنافس القرطاسيات والمحال التجارية لتقديم أسعار مناسبة تكون في متناول الجميع من خلال العروض المختلفة التي وضعتها للجذب.// انتهى //07:34ت م0027