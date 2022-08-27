تبوك 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسيبدأ أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك، غدا عامهم الدراسي الجديد 1444هـ بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بكافة إداراتها ومكاتبها وأقسامها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.وأشار إلى أن الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم في المنطقة كافة تواصل أعمالها وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة لكافة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول.وأكد ماجد القعير أهمية دور مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية في كل مدرسة نحو عام دراسي مميز وحافل بالإنجازات التعليمية بتعاون منظومة المجتمع التعليمي وشركاء النجاح الأسر الكريمة في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لافتاً الانتباه إلى أن المتابعة مستمرة للخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك والتوجيهات المستمرة من معالي وزير التعليم ومساعده في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم ومواكبته للرؤية الوطنية الطموحة.// انتهى //07:44ت م0029