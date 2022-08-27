القاهرة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجرتها وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد مع وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان جورجنسون، تناولت كيف يمكن أن تكلل قمة المناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ بالنجاح.ورصدت تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، مشيرة إلى أن أطراف العاصمة طرابلس شهدت حشود عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأخرى لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.وأنبأت صحف السبت عن تجدد القتال في إقليمي تيجراي، لافتة النظر إلى الغارة الجوية التي شنها الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد.وتحدثت عن حالة التوتر الشديد التي كشف عنها نادي الأسير الفلسطيني، في أوساط المعتقلين الفلسطينيين في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اتخاذ إجراءات عقابية جديدة في حقهم.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن ملايين الأشخاص في منطقة القرن الإفريقي الكبرى يواجهون خطر المجاعة.// انتهى //09:04ت م0030