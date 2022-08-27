الرباط 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تأكيد وزارة الخارجية الألمانية، أن المغرب يعد شريكا مهما بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، ويشكل أيضا جسرا نحو شمال أفريقيا وجنوب القارة.وأخبرت صحف الرباط أن جمهورية ساحل العاج نشرت 425 جنديا في تومبوكتو بمالي، كجزء من بعثة الأمم المتحدة الأبعاد (مينوسما) لتحقيق الاستقرار في مالي، تتجلى مهمتها في ضمان مراقبة وتأمين المواقع المتقدمة في المنطقة ومرافقة قوافل الإمداد.وتطرقت صحف السبت الى عملية إطلاق النار التي وقعت في زاكاتيكاس وسط المكسيك، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.ولفتت الصحف الى إعلان باكستان حالة طوارئ وطنية عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى 937 شخصا.كما أوردت إعلان إدارة الأرصاد الجوية بالصين أن الجفاف يعصف بنصف أراضي البلاد الشاسعة بدرجات متفاوتة بسبب موجة الحر التي تؤدي إلى ندرة المياه.ونشرت الصحف إعلان منظمة الصحة العالمية عن وفاة مليون شخص في العالم منذ مطلع العام الجاري، بسبب كوفيد19، داعية الحكومات إلى تسريع عمليات التطعيم.// انتهى //10:44ت م0031