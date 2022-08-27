تونس 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اهتماماتها على مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية " تيكاد 8 " الذي يبدأ اليوم بالعاصمة التونسية بمشاركة 24 رئيس دولة وحكومة، بمشاركة وفود من عدة بلدان أفريقية، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي.وأبرزت سلسلة المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع العديد من رؤساء الدول المشاركة في أعمال القمة، تناولت العلاقات الثنائية بين تونس وهذه الدول وسبل تطويرها،ورصدت صحف السبت المحادثات التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، مؤكدا خلالها أهمية التعاون بين البلدين في عديد الميادين.وأخبرت عن سقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات متفرقة بين مليشيات متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس الليلة الماضية.وأوردت صحف تونس دعوات لتحييد مؤسسات الدولة في العراق عن صراع السلطة في ضوء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على الأمن والسلم الداخليين.// انتهى //12:35ت م0033