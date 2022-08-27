تونس 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، بوفد عن البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالوضع الاقتصادي ومشاريع البنك الدولي في تونس .وأكدت رئيس الحكومة التونسية بالمناسبة حرصها على المضي قدما في تعزيز أطر التعاون مع البنك الدولي على مستوى مشاريعه المبرمجة بتونس، والعمل على دعم التوجهات الإصلاحية الهيكلية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خاصة منها ذات البعد الاجتماعي ودعم القطاع الخاص ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.// انتهى //13:23ت م0035