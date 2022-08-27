لندن 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مخاوف من ارتفاع فواتير الطاقة بنسبة ٨٠ ٪؜ بحلول شهر أكتوبر القادم، داعية الحكومة إلى وضع خطة عاجلة لمساعدة المواطنين في تحمل الزيادات الكبيرة القادمة.ورصدت سير الحملات الترويجية لمرشحي رئاسة الوزراء البريطانية، مبرزة عزم وزيرة الخارجية ليز تروس، اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن بروتوكول بريكزيت المتعلق بإقليم إيرلندا الشمالية، في حال فوزها بالمنصب.وتحدثت عن تطورات الأوضاع في إثيوبيا، مشيرة إلى ارتفاع حدة التوتر بين الحكومة ومتمردي جبهة التغراي بعد مقتل سبعة أشخاص، في قصف جوي أمس على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تغراي.وقالت صحف السبت :"إن الحكومة اليسارية الجديدة في كولومبيا بصدد طرح خطة طموحة لفرض ضرائب على الأثرياء في محاولة لمكافحة الفقر واعادة رسم خارطة توزيع الثروة في البلاد".// انتهى //13:29ت م0036