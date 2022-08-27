الطائف 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسانتزعت البكرة "ميراج" لمالكها سليم سلامة الجهني أسرع توقيتاً بحصولها على المركز الأول في الشوط الصباحي التاسع بمسافة 4 كم، بتوقيت 6:15,463 دقائق ، وذلك ضمن الأشواط النهائية لفئة اللقايا ( قعدان _ بكار) المخصص لها 12 شوطاً بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.كما حققت الهجن الإماراتية " ملهم" والصداوي" لمالكها مانع علي الشامسي الفوز بالشوطين العاشر والثاني عشر، وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي:"مثيره" لمسفر الهاجري، "سياف" لنايف صالح اليامي، "الذيبة" نايف سحيم المري، "خطاب" مبارك حمد الهاجري، "الغزيل" محمد علي المري، "ودان" بندر محمد الهاجري، "لشا" مسلم عايض الصيعري ، "نظير" عوض صالح آل رزق، "الشاهينية" لصالح علي المري.// انتهى//13:32ت م0038