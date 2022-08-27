القاهرة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستستضيف مصر يوم الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، بمشاركة 55 دولة أفريقية وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" والأغذية العالمي ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.وتناقش الدورة على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المتعلقة باللامركزية والحكومات المحلية والخدمة العامة والإدارة والمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية، والمنظور المحلي الأفريقي للعمل المناخي والأمن الغذائي وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة" كنموذج للتحول الريفي الأفريقي.// انتهى //13:32ت م0039