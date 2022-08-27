‏‎عرعر 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسيتوجه نحو 100 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم بمنطقة الحدود الشمالية غداً في أول أيام الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1444هـ بجميع مراحل التعليم العام .وانتهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارة المستودعات من عملية توزيع وترحيل مقررات الفصل الدراسي الأول لأكثر من ٥٨٠ مدرسة وفق خطة وآلية توضح مسارات التوزيع للمدارس بما يضمن تسليم كل الكتب لجميع المدارس.‏‎وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لانطلاقة أسطول النقل المدرسي وفقا لمعايير الأمن والسلامة، وتكثيف الجهود منذ وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة.// انتهى //13:53ت م0045