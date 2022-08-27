جيزان 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واساكتست جبال وسفوح وأودية منطقة جازان باللون الأخضر بعد هطول الأمطار عليها مؤخرا، حيث نبتت الأشجار بجميع أنواعها وسط جريان المياه المتدفقة من الجبال إلى بطون الأودية.وواصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مدار الأسابيع الماضية لتشمل أجزاء واسعة من المنطقة مصحوبة بزخات من البرد، تسهم في تلطيف الأجواء وارتواء الأرض، مما يعد بموسم وفير للمحصولات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة أهمها الذرة والسمسم.وجالت عدسة "واس" في عدد من محافظات المنطقة لترصد مواقع هطول الأمطار، و معطيات الجمال التي تشكلت مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات والأراضي الزراعية لكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكون بساط أخضر على امتداد البصر زادها جمالا، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع، رسمت لوحات جمالية، جذبت الأهالي والزوار للخروج للمتنزهات والبراري والمزارع الممتدة على أطراف أوديتها للاستمتاع بأجوائها الطبيعة.// انتهى //14:03ت م0046