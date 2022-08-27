إسلام آباد 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسناشد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي شعب بلاده والمقيمين في الخارج والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت باكستان.وأوضح في بيان صادر عن القصر الرئاسي الباكستاني اليوم أن الأمطار الغزيرة غير المسبوقة والفيضانات الناتجة عنها سببت خسائر بشرية وأضرت بالمحاصيل الزراعية، وأثرت على الطرق والجسور والسدود المائية، وعطلت البنية التحتية للاتصالات والنقل، مما جعل جهود الإنقاذ والإغاثة صعبة.ودعا جميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين إلى تقديم خبراتهم لإنقاذ وإخلاء وتأهيل المتضررين من خلال توفير المأوى والغذاء والمرافق الطبية لهم.من جهة أخرى لقي 45 شخصاً مصرعهم خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء السيول والفيضانات في أنحاء مختلفة من باكستان، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 982 قتيلاً منذ بدء هطول الأمطار الموسمية الحالية، وذلك وفق بيان صادر عن الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية.// انتهى //14:09ت م0047