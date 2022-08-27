نجران 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستستقبل الكلية التقنية بنجران غداً 750 متدرباً مستجداً، بمختلف التخصصات والأقسام التدريبية.وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي علي آل عتيق أن الكلية ستنفذ برنامج التهيئة للمتدربين المستجدين، الذي سيتضمن عرضاً مرئياً عن أنظمة ولوائح الكلية وطرق التدرب الإلكتروني ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، إضافةً لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب، كما سيتطرق البرنامج لنادي "الموهبة والابتكار" وما يُقدمه من خدمات لصقل الموهوبين والمبتكرين خلال فترة تدريبهم.// انتهى //14:13ت م0049