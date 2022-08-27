الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة / رنية / بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه.ويأتي ذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق؛ حيث يهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.وأوضحت الوزارة أن أربع مراحل من المشروع انتهت من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والرابعة والخامسة بنسبة 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة بمجموع أطوال 16 كم إلى 88%، فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 75%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 49%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 68 %، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 66%.يُذكر أن الوزارة عملت على مدى أكثر من 70 عاماً في إنشاء الطرق وتوسيع شبكتها وربط مناطق المملكة ومحافظاتها بعضها ببعض، ومواصلة أعمال الصيانة والسلامة عليها، مما أسهم في تصدر المملكة دول العالم في ترابط شبكات الطرق، بعد بلوغ أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كم.// انتهى //14:20ت م0050