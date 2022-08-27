أبها 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة في القطاعات الحكومية والأهلية والمدارس العالمية، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الـ 7 صباحاً.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العُمري، أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت ومتابعة للدروس واستفادة قصوى من المعلمين والحصص، لافتاً إلى أن مشاركة الأسرة للمدرسة وتكامل العلاقة بينهما يساعد المدرسة بالقيام بدورها وتحقيق أهدافها.// انتهى //14:44ت م0052