الطائف 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسينتظم غداً أكثر من 252 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا "رنية والخرمة والموية وميسان وتربة" وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف، أن الإدارة شرعت منذ وقت مبكر في استعداداتها للعام الدراسي الجديد وبدأت بترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية وفق آلية وإجراءات محددة لضمان وصولها في وقت مبكر، كما عملت الإدارة على تهيئة وصيانة ونظافة المدارس لتوفير بيئات تربوية جاذبة وملائمة للطلبة، وتجهيز وصيانة عدد من المختبرات المدرسية وكذلك تجهيز حافلات النقل المدرسي للطلبة المسجلين في الخدمة واعتماد 180 مشغلاً لمنافذ البيع بالمدارس، مؤكدًا في الوقت ذاته على الدور الفاعل لأولياء أمور الطلاب في التهيئة والتحفيز وتشجيع أبنائهم الطلبة على البداية الجادة والفاعلة لضمان عام دراسي ناجح.// انتهى //14:44ت م0053