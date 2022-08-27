نجران 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستستقبل مدارس التعليم بمنطقة نجران غداً، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ، أكثر من 124 ألف طالب وطالبة، وذلك بعد عودتهم من الإجازة الصيفية.وبدأت الاستعدادات للعام الدراسي الجديد منذ وقت مبكر بعقد عددٍ من الاجتماعات وتكوين اللجان، كذلك تنفيذ العديد من الجولات الميدانية لجميع مدارس البنين والبنات، وتهيئة المدارس، وتنفيذ وتجهيز المشاريع التعليمية الجديدة التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، كما كثفت الإدارة بكافة مكاتبها التعليمية وإدارتها المختلفة أعمالها الميدانية من خلال الزيارات الاشرافية والتنفيذية واللقاءات التربوية وبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.من جهة أخرى أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة استعداداتها لاستقبال أكثر من 30 الف طالب وطالبة ، حيث استعدت الإدارة مبكراً للانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس، كما أنهت ترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع المدارس بنين وبنات منذُ الأسبوع الماضي، .// انتهى //14:59ت م0054