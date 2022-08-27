تبوك 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستستقبل الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك غداً أكثر من 8000 متدرب ومتدربة في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، وذلك مع بدء التدريب للفصل الأول من العام 1444هـ،وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك علي البلوي استعدادات بدء العام التحقق من جاهزية المنشآت التدريبية، واتمام مشاريع الصيانة واستكمال خطط التطوير والتحسين المنفَّذة خلال فترة الإجازة الصيفية للمنشآت كافة.كما تشمل الاستعدادات الجانب الاكاديمي من حيث إنهاء إجراءات التحول للنظام الثلثي للعام التدريبي ١٤٤٤هـ، وكذلك مراجعة وتطوير وتعديل أسماء بعض التخصصات والأقسام وتشمل الاستعدادات أيضًا العمل على رسم الخطة السنوية لتنفيذ "برامج الخدمة المجتمعية"، التي منها: البرامج التدريبية المقدَّمة للقطاع غير الربحي على منصة تطوع، وبرنامج تقني العطاء المعني بتقديم خدمات صيانة متنوعة للمجتمع.// انتهى //14:59ت م0056