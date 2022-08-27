مكة المكرمة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس​تنطلق غداـ فعاليات برامج الأسبوع التمهيدي في المدارس الابتدائية بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة للعام الدراسي الجديد 1444 هــ والذي يستهدف أكثر من 25 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي في 813 مدرسة للمرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة.وهيأت إدارات المدارس في مكة المكرمة مرافقها لاستقبال الطلاب المستجدين لهذا العام وذلك من أجل العمل على إنجاح الأسبوع التمهيدي وتحقيق أهدافه وتهيئة الطلاب لسرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية؛ حيث تهدف برامج الأسبوع التمهيدي إلى تبسيط الواقع المدرسي لجميع الطلبة وفق برنامج تربوي تدريجي ساعد الطلاب المستجدين على الانتقال من محيط الأسرة محيط المدرسة .بدورها استعدت إدارة التوجيه والإرشاد ببرامج إرشادية تستهدف الأسبوع التمهيدي والذي يسعى إلى تكوين اتجاه إيجابي في نفس الطلاب والطالبات نحو المدرسة وإكسابهم خبرة سارة تعزز حبها في نفوسهم وتسهل انتقالهم إلى بيئة المدرسة وأنظمتهما بشكل تدريجي من خلال توفير جو آمن يسوده الحب والاحترام ويشعرهم بالراحة والطمأنينة. كما تستهدف البرامج توعية أولياء الأمور بحاجات المرحلة وتعريفهم بالخصائص النمائية لتلك المرحلة والأساليب التربوية المناسبة في التعامل مع الخوف الذي يلازمهم حال دخولها المدرسة أول مرة، وتوثيق العلاقة الإيجابية بين البيت والمدرسة والوقوف على المشكلات الصحية، والسلوكية، والنفسية للطلاب والطالبات في وقت مبكر.// انتهى //15:00ت م0057