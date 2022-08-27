الدمام 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسينتظم 500 ألف طالب وطالبة في مدارس المنطقة الشرقية غداً لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ في مختلف المراحل الدراسية بمدن وقرى ومحافظات المنطقة .وأكد مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي أن قطاع التعليم أكمل عمليات التهيئة والاستعداد في جميع البرامج التعليمية، متطلعا إلى عام دراسي جاد منذ اليوم الأول، مثمناً دور الشركاء الاستراتيجيين جميعاً والأسر وأولياء الأمور على التعاون الكبير والمستمر وتحقيق مبدأ التعاون الكامل والعمل المشترك .ونوه إلى أن وزارة التعليم تجري عمليات تطوير شاملة وواسعة لمستقبل أفضل ولخدمات تعليمية متميزة ومواكبة للمتغيرات العالمية والقفزات التقنية بإطلاق حزم المشاريع الحديثة تهدف إلى نقلة نوعية في مستوى التعليم السعودي .وتستعد 1627 مدرسة لاستقبال الطلاب والطالبات، حيث تضبط إدارة التعليم درجات الاستعدادات عبر 11 مؤشر رئيس وفقاً لبرامج محوسبة مستدامة، فيما وفرت إدارة التعليم أكثر من 700 حافلة لنقل الطلبة، وسلمت نحو 4 ملايين كتاب مقرر للمدارس، وأتمت عمليات الصيانة، ووزعت الجداول الدراسية والفصول للمعلمين والمعلمات في جميع المدارس لضمان الانطلاقة التعليمية بجودة عالية .// انتهى //15:27ت م0059