عام / تعليم منطقة الباحة يعتمد مواعيد الدوام الصيفي
السبت 1444/1/29 هـ الموافق 2022/08/27 م واس
الباحة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واس
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة في القطاعات الحكومية والأهلية والمدارس العالمية، ابتداءً من الغد، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الـ 7 صباحاً.
وأكدت إدارة تعليم المنطقة أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت ومتابعة للدروس واستفادة قصوى من المعلمين والحصص.
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15:27ت م
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