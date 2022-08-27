الباحة 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة في القطاعات الحكومية والأهلية والمدارس العالمية، ابتداءً من الغد، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الـ 7 صباحاً.وأكدت إدارة تعليم المنطقة أهمية الحضور الصباحي المبكر من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت ومتابعة للدروس واستفادة قصوى من المعلمين والحصص.// انتهى //15:27ت م0060