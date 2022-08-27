الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في منافسات الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه) تحت وفوق 15 عاماً ، التي اختتمت اليوم في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر ، بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد بو علي والمدير التنفيذي وعبدالله السنيد ، بمشاركة 91 لاعبة منهن 20 لاعبة من دول الخليج العربي.ففي منافسات فوق 15 عاماً توّجت لين الفوزان بالميدالية الذهبية لسلاح الشيش للسيدات ، ونالت ربى المصري الميدالية الذهبية في سلاح الساير، فيما حققت فوزية الخيبري الميدالية الذهبية في سلاح الابيهوفي منافسات تحت 15 عاماً حققت ظلال أحمدو الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، وانتزعت أناهيد الخيبري الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، فيما نالت ضي العميري الميدالية الذهبية في سلاح الابيه وشهدت منافسات البطولة تحكيماً نسائيا سعودياً بقيادة ملاك السلطان ووديان المالكي.يذكر أن البطولة تأهل منها 15 لاعبة لدورة الألعاب السعودية، وفقاً للتصنيف العام للبطولة.// انتهى //15:27ت م0061