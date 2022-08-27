تبوك 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسيعد طريق وداي الديسة من أهم مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة تبوك؛ والذي يبلغ طوله 35 كم؛ ويخدم الحركة السياحية ويعزز من جودة الحياة من خلال توفير طرق ذات مستوى عالي من السلامة والجودة تؤدي المناطق السياحية والتراثية؛ ولقد تم تنفيذ الطريق على مرحلين؛ المرحلة الأولى بطول 25 كم؛ والمرحلة الثانية بطول 10 كم؛ كما تم خلال العام الماضي تم تنفيذأعمال صيانه لسطح الاسفلت بالرمل الساخن بطول 25 كلم. مع تنفيذ وسائل السلامة من دهانات ولوحات وغيرها من أدوات السلامة التيتضمن رفع مستوى الطريق.ويربط طريق الديسة محافظة ضباء وتبوك بعد تفرعه من طريق أشواق المتفرع من طريق تبوك ضباء.يُذكر أن الديسه مقصد سياحي لوجود عيون ماء جارية طوال العام ووجود مناظر جبلية ذات أشكال جمالية ومقصداً للسياحة والزوارللمنطقة.// انتهى //15:28ت م0063