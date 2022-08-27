الرياض 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واستوج الاتحاد السعودي للريشة الطائرة اليوم في ختام البطولة -التي استضافتها صالة وزارة الرياضة بالرياض لمدة أربعة أيام بمشاركة 200 لاعبًا و40 نادياً- فريقَي الهلال " أول" و "وعكاظ " شباب" بكأس بطولة المملكة للريشة الطائرة لفئتي الشباب والفريق الأول.وعلى مستوى بطولة الفريق الأول للزوجي والفردي حقق الهلال كأس المركز الأول والميداليات الذهبية وحل الاتفاق ثانياً، بينما حقق الأهلي المركز الثالث، وفي مستوى الشباب للزوجي تُوج عكاظ بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، وجاء الهلال ثانيًا والرياض ثالثاً.ونال عكاظ كأس بطولة الشباب والميداليات الذهبية للفردي ، حيث حقق الرياض المركز الثاني، والهلال الثالث.// انتهى //15:52ت م0064