الدمام 29 محرم 1444 هـ الموافق 27 أغسطس 2022 م واسشاركت جمعية نقاء بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل وبدعم من شركة التصنيع الوطنية في "المعرض والعيادة المتنقلة لمكافحة التدخين" تحت شعار #جبيل_أنقى.ويهدف المعرض الذي أقيم في مدينة الجبيل الصناعية بـ(غاليريا مول)، واستمر ثلاثة أيام، إلى مكافحة ظاهرة التدخين في المجتمع.وتمحورت مشاركة نقاء في مجموعة من الخدمات التوعوية والتثقيفية والاستشارات الطبية وبرامج العلاج من التدخين وفق البروتوكول السعودي للإقلاع عن التدخين، من خلال المعرض التوعوي وعيادة التصنيع المتنقلة، لمساعدة المدخنين في الإقلاع عنه، وتعزيز الدور المجتمعي في محاربته ومكافحته وتحقيق الاصطفاف الوطني ضد هذه الآفة، حيث استفاد من البرنامج اكثر من 1000 زائر للتوعية واكثر من 68 مدخن من الخدمات العلاجية.// انتهى //16:09ت م0067